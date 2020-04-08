В Москве для борьбы с коронавирусом переоборудовали 10 городских больниц и девять лабораторий. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Уже подготовили помещения для размещения девяти новых городских лабораторий для проведения анализов на коронавирусную инфекцию. В десяти больницах переоборудовали отделения для лечения заразившихся людей, еще в 25 эти работы продолжаются», — цитирует его «Интерфакс» в среду, 8 апреля.

Он отметил, что работы ведутся круглосуточно, к ним привлечены более 2 тыс. человек, три проектных института и 16 строительных организаций.

Ведется перепланировка зданий, строители ремонтируют палаты и лифты, прокладывают трубопроводы кислородоснабжения. Кроме того, для получения дополнительных мощностей проводятся работы на внутренних и внешних инженерных сетях.

Также проходит обустройство помещений для реанимационных отделений, установка систем вентиляции и кондиционирования и пр.

Общая площадь работ составляет более 63 тыс. кв. м. По словам Бирюкова, их планируют завершить в апреле.

Ранее сообщалось, что более 145 тыс. человек в Москве сдали анализ на коронавирусную инфекцию за прошедший месяц. Всего было проведено более 200 тыс. анализов.

По данным на 7 апреля в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 58 человек, а вылечились ― 494.

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