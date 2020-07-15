С 16 июля в Москве впервые появится возможность сдать анализ на коронавирус детям, специальные процедурные кабинеты откроют в 45 городских поликлиниках, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«При этом впервые открываем возможность сдать анализ на коронавирус и у детей. В 45 городских поликлиниках будут открыты специальные процедурные кабинеты», — сказала Ракова.

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