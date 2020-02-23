В Москве дали праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Торжественные мероприятия состоялись в воскресенье, 23 февраля.

Всего в небо из 72 установок было выпущено более 10 тыс. фейерверков. Как отметили в пресс-службе Западного военного округа, в столичное небо было выпущено более 70 видов изделий: «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега», «Фиалка» и др. Купола разрывов, по словам организаторов, превышали 300 м.

Пуском салюта занимались военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.

Ранее 23 февраля президент России Владимир Путин пообещал, что российские армия и флот получат новейшее вооружение, в том числе лазерные и гиперзвуковые комплексы.