За сутки в Москве выявили 434 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает сайт столичной мэрии.

«4 апреля 2020 года: 3357 случаев заболевания выявлено в Москве», — говорится в отчете.

Накануне, 3 апреля, власти Москвы зафиксировали 448 случаев заражения коронавирусом. Всего на тот момент в стране общее количество инфицированных достигло 4149 в 78 регионах.

С 29 марта в Москве и области действует режим повышенной готовности. Власти этих двух регионов первыми ввели режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позже аналогичные меры ввели руководители и других регионов России.

Собянин предупредил о введении особого контроля за режимом самоизоляции граждан с коронавирусом и их семей с помощью современных технологий. Несоблюдение этих правил будет караться штрафом до 4 тыс. рублей.

В то же время градоначальник объяснил, почему столичные власти отказались от жесткого пропускного режима в Москве. Он отметил, что местные жители введут себя корректно и нет необходимости усиливать принятые меры.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 4 апреля, в мире заразились коронавирусом 1,1 млн человек, 59,2 тыс. скончались, 229,2 тыс. выздоровели.

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