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В Москве за последние сутки выписали еще 179 пациентов, излечившихся от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Накануне больницы покинули 150 выздоровевших пациентов, за день до этого — 188. По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, за все время выздоровели и выписались из больниц 1 016 пациентов.

Ракова отметила, что в последние несколько дней в Москве выписывают более ста человек ежедневно.

«Это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что она продолжится и дальше», — заключила она.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в Москве выявили 1 489 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных в городе достигло 13 002 человек, 95 из них умерли.

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