Более 730 ординаторов усилили работу московских поликлиник, они ведут прием непосредственно в медицинских организациях и выезжают на дом. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время поликлиники Москвы переориентированы на работу по вызовам. Нагрузка на них выросла. «Поэтому для работы мы дополнительно привлекаем ординаторов из медицинских вузов», — объяснила она.

Все ординаторы имеют первичную аккредитацию для работы врачами-терапевтами участковыми. Ежедневно они ведут прием в поликлиниках, посещают пациентов на дому.

До начала работы ординаторы обучились в системе ЕМИАС, прошли инструктаж по работе с людьми с подозрением на коронавирус.

Накануне заммэра заявляла о 140 вылечившихся в столице.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 31 марта Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина.

Накануне период нерабочих дней в России был продлен до конца апреля. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

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