Басманный суд Москвы арестовал Владимира Мамиконяна. Его обвиняют в разбойном нападении на мужчину в центре столицы.

Под стражей он пробудет до 12 сентября 2020 года.

При задержании у 54-летнего Мамиконяна нашли бутылки с алкоголем, а также восемь таблеток антипсихотического средства, передает Агентство «Москва».

Ранее в полицию обратился 21-летний приезжий из Баку. Он рассказал, что ночью 11 июля гулял на Чистых прудах. В какой-то момент к нему подошел незнакомый мужчина, предложив выпить. Но после употребления спиртного, пострадавший очнулся уже без ценных вещей. Зато с острым отравлением. Его госпитализировали.

Сам пострадавший отметил, что в тот вечер был уже нетрезв, сообщает Telegram-канал «112». Когда к нему подошел Мамиконян, то сразу же втерся к нему в доверие. Пострадавший отметил, что его погубило излишнее доверие к людям.

Сейчас правоохранительные органы проверяют Мамикояна на причастность к другим подобным преступлениям.

Вероятно, мужчина был подражателем Марата Сабанова, который занимался аналогичными преступлениями в Москве. На его счету не менее семи жертв. 26-летний отравитель предлагал первым встречным знакомым освежиться лимонадом. Однако в напиток он подмешивал препараты, и люди, выпив его, лишались чувств. Сабанов пользовался беспомощным состоянием и грабил жертв. Многие попали в больницы.