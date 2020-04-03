Власти Москвы освободят от имущественных платежей собственников коммерческой недвижимости, но на определенных условиях. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Со сложностями сталкиваются арендаторы частной недвижимости, и мы предложили механизм, что мы освободим от всех имущественных платежей тех собственников, которые снизят не менее чем в два раза арендную плату для своих арендаторов», — приводит «РИА Новости» слова Ефимова.

Он добавил, что правительство Москвы приняло два пакета мер поддержки. В частности, была предоставлена отсрочка по уплате налога на имущество и земельного налога для организаций, которые попали в сферы, наиболее пострадавшие от ситуации с распространением коронавируса.

Накануне, 2 апреля, мэрия Москвы уже сообщила, что почти 11 тыс. московских компаний и предприятий будут освобождены от арендной платы на время простоя из-за пандемии коронавируса.

Такое право получат компании, работающие в сфере культуры, спорта, общепита, торговли, бытовых услуг, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, а также гостиницы и туристические компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поддержка граждан и бизнеса может быть увеличена в случае необходимости. Он отметил, что меры поддержки реализовываются за счет средств Фонда социального страхования, работодателей и бюджета города.

В то же время Собянин не исключил, что у городской казны могут возникнуть проблемы по итогам II квартала года. Однако у столицы есть резервы, и, по его словам, ситуация более-менее стабильная.

С 29 марта в Москве и области действует режим повышенной готовности. Власти этих двух регионов первыми ввели режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позже аналогичные меры ввели руководители и других регионов России.

Собянин предупредил о введении особого контроля за режимом самоизоляции граждан с коронавирусом и их семей с помощью современных технологий. Несоблюдение этих правил будет караться штрафом до 4 тыс. рублей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах.

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