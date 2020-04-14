В Москве за сутки оформлены 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по столице, при этом около 900 тыс. из них содержат некорректные или недостоверные сведения. Они будут аннулированы, предупредил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях. В случае если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане, указавшие недостоверную информацию, будут привлечены к административной ответственности», — пояснил он.

По словам Лысенко, среди недостоверных данных встречались неправильные написания фамилий с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН.

Он также обратился к москвичам с просьбой не оформлять пропуска «на всякий случай». «В период распространения коронавируса важно следовать рекомендациям врачей и по возможности оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции», — отметил чиновник.

Ранее в этот же день в МВД заявили, что начиная со среды, 15 апреля, все транспортные средства на въездах в Москву будут проверяться на наличие спецпропуска. Цифровое разрешение должно быть как у водителей, так и у пассажиров автотранспорта

Накануне глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк предупредил, что власти Москвы будут аннулировать пропуска, содержащие неверные сведения о работодателях. По его словам, после заполнения заявок на поездку на работу власти проверят, работает ли предприятие, является ли заявитель его сотрудником и существует ли такой ИНН.

С 15 апреле в Москве начинают действовать пропуска для передвижения на любом виде транспорта, в том числе велосипеде. Документ действителен только при предъявлении паспорта.

Получить пропуск можно через mos.ru, а также позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа, заявку можно также оставить через домен nedoma.mos.ru.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

К вечеру 13 апреля было оформлено свыше 1,8 млн пропусков, 90% из них были поданы для совершения поездок на работу.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21102 случаев заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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