В Москве за передвижениями автомобилистов, которые нарушают предписанный режим карантина, проследят более 2,5 тыс. видеокамер. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своем Telegram-канале в пятницу, 10 апреля.

«Пожалуйста, помните про социальную ответственность», — отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу в дептрансе столицы рассказали, что в городе остановили на автомашине первого нарушителя обязательного домашнего карантина. Его отправили в больницу, а машину — на специальную стоянку.

Накануне руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин заявил, что в городе составлено более 400 протоколов об административных правонарушениях за нарушение режима самоизоляции.

Ранее в тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что нарушителей официального карантина на автомобилях будет штрафовать полиция. Согласно соглашению между МВД и правительством столицы, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, полиция теперь может выписывать штрафы за нарушение режима повышенной готовности для всех горожан.

С 3 апреля в столице работает система «Социальный мониторинг», которая контролирует зараженных коронавирусом, лечащихся дома. За отказ пользоваться приложением грозят штраф и госпитализация.

По данным оперативного штаба на 10 апреля, за прошедшие сутки в Москве выявили 1124 новых случаев COVID-19, погибли 12 пациентов.

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