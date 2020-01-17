Температура в Москве побила рекорд 1925 года. Об этом в пятницу, 17 января, сообщили в метеобюро столицы и Московской области.

Столбики термометров в столице на станции ВДНХ в 13:00 достигли отметки в +4,3 градуса. Таким образом, был установлен новый температурный рекорд. Прежний в +4,2 градуса держался с 1925 года, пишет RT.

По информации синоптиков, повышению температуры воздуха до рекордных значений способствовало появление солнца на столичном небосводе, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее 17 января сообщалось, что температура воздухa в Москве в четверг, 16 января, достигла +3,2 градусa тепла, что сталo максимальным значением для этого дня за всю 140-летнюю историю мeтеонаблюдeний в городe.