Администрация Московской области (МО) в четверг, 2 апреля, приняла постановление о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе правительства МО.

В документе сказано, что период ограничений продлен до 1 мая.

Также в постановлении расширяется группа лиц, которые должны в обязательном порядке сделать тест на коронавирус. В нее вошли контактировавшие с заболевшими, пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», люди старше 65 лет с симптомами респираторных заболеваний, медицинские работники с рисками инфицирования, а также те, кто находится в учреждениях постоянного пребывания (кадетские корпуса, дома-интернаты и др.). Отмечается, что тестирование будет осуществляться за счет бюджета МО.

Организациям необходимо распределить сотрудников на тех, кого можно перевести на удаленный режим работы, кого нет, а также для кого установлен режим работы нерабочего дня с сохранением зарплаты.

Школьникам 1-11 классов, которые имеют право на бесплатное питание, необходимо организовать выдачу продуктовых наборов.

Гражданам из группы риска, которые «дисциплинированно» проведут период самоизоляции, 14 апреля будет выплачена денежная компенсация.

«Граждане с COVID-2019 и совместно проживающих с ними обязываются применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации», — отмечается в документе.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин выступил со вторым обращением к народу, связанным с распространением коронавируса. В ходе обращения он заявил, что главам российским регионов будут предоставлены дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусной инфекцией.

По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3 548 человек. Скончались 30 человек.

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