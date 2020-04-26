Все новости на карте

В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусной инфекцией, девять из них госпитализированы, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе МДА.

«На данный момент в МДА проживает 136 человек, включая сотрудников Академии и монашествующих. Всеми без исключения пройдено тестирование на COVID-19. У 52 человек тест на COVID-19 положительный, у 84 отрицательный. Девять человек госпитализированы и проходят лечение в стационаре», — сообщили в МДА.

Рамблер

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.

Видео дня. Максима Леонидова задержали за нарушение самоизоляции