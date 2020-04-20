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Три студента Московской академии Следственного комитета России госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, сообщили «Ленте.ру» в СКР.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, заболевшие — учащиеся из числа детей-сирот, и заболевание у них было своевременно выявлено благодаря скрупулезнейшему соблюдению профилактических правил. Все трое госпитализированы в одно из лечебных учреждений Федерального медико-биологичексого агентства, и сейчас симптомы практически уже отсутствуют — студенты практически здоровы.

«В сложившейся непростой эпидемиологической ситуации во всех образовательных учреждениях Следственного комитета России продолжается тщательный мониторинг состояния здоровья всех обучающихся в них ребят. Учитывая масштабы пандемии, к сожалению, полностью исключить вероятность заболевания фактически невозможно, однако объективная оценка нынешних условий, четко поставленные перед преподавательскими составами задачи и принимаемые ими меры позволяют обеспечить основательный контроль за каждым обучающимся», — подчеркнули в СКР.

По словам представителя ведомства, Александр Бастрыкин лично следит за состоянием госпитализированных студентов. Сегодня в ходе телефонного разговора с каждым из них глава ведомства поинтересовался их самочувствием и возможными потребностями. Ребята отметили, что находятся в отличном расположении духа и не ощущают какого-либо беспокойства благодаря внимательному и заботливому персоналу медицинского учреждения ФМБА России.

Рамблер

Во всех образовательных учреждениях СКР продолжается пристальный мониторинг за здоровьем учащихся. В случае выявления малейших симптомов заболевания будет обеспечено профессиональное лечение.

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