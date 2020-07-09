Но пока они серые.

В Московском зоопарке с середины июня вылупились четверо красных и один розовый фламинго. Малыши уже вместе со старшими сородичами отдыхают в пруду. Пока что они не могут похвастаться ярким оперением. Розовый пигмент появится только через несколько месяцев. Однако, как отмечают сотрудники зоопарка, даже через год у птиц еще останется серое оперение.

«В Московском зоопарке розовые и красные фламинго гнездятся ежегодно. Вначале пара птиц тщательно выбирает место для гнездования. В борьбе за лучшую позицию часто случаются перепалки. Когда все споры окончены, пара фламинго строит гнездо из глины. Отец и мать в равной степени ухаживают за потомством: насиживают яйца, кормят малышей», — говорится в сообщении зоопарка..

Окраску оперения фламинго придают красящие вещества, которые птицы употребляют в пищу. Поэтому в зоопарках фламинго кормят продуктами, которые богаты каротином: тертой морковью, сладким перцем и мелкими ракообразными. Также недавно ученые выяснили, что на яркость оперения фламинго влияет их характер: чем птица агрессивнее, тем она ярче.