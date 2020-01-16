Детеныш редких боливийских мирикини появился на свет в Московском зоопарке. Этот вид обезьян занесен в Международную Красную книгу.

Боливийские ночные обезьяны прибыли в столичный зоопарк в мае прошлого года. Девятилетнего самца и самок четырех и двух лет привезли из Риги, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Детеныш у мирикини родился в середине декабря, однако зоологи до недавнего времени не могли рассмотреть его, потому что родители долго скрывали его, прижимая к себе.

«По оценкам наших специалистов, детеныш весит около 200 граммов. Однако осмотреть его пока невозможно: это может вызвать сильный стресс как у малыша, так и у его родителей. Посетители зоопарка уже могут понаблюдать за развитием детеныша на территории экспозиции «Ночной мир», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что большую часть времени детеныш проводит на спине у отца. Акулова уточнила, что у боливийских мирикини основная забота о потомстве ложится именно на самца.

Отмечается, что по боливийским ночным обезьянам ведут Европейскую племенную книгу. Столичный зоосад теперь принимает участие в ее пополнении.

Ранее 14 января сообщалось, что Московский зоопарк стал трижды лауреатом международной панда-премии The Giant Panda Global Awards 2019 года.