В Московском зоопарке вслед за сурками и медведями проснулись еноты, сообщили в среду, 8 апреля, Агентству городских новостей «Москва» в зоосаде.

«После сурков и медведей в зоопарке проснулись еноты. Как вы помните, зима выдалась теплой и они долго не могли уснуть. Обычно еноты засыпают в начале декабря, но снега долго не было, поэтому зимний сон опоздал на два месяца. Наши полосатые питомцы сгрудились в одну пушистую кучу и дремали, согревая друг друга до конца марта», — сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что еноты не впадают в глубокую спячку, они легко просыпаются. Зимняя спячка свойственна, в частности, суркам, ежам или тушканчикам — в этот период в несколько раз снижается температура тела и частота сердцебиения. Зимний сон более легкий — еноты легко просыпаются и иногда даже выходят на открытый воздух.

«Вся группа хорошо перенесла зимний сон. Сейчас они постепенно возвращаются к обычному уровню активности. Вскоре после пробуждения енотов переселили в новый вольер, который был подготовлен с учетом потребностей группы. Там есть мягкий грунт, деревья и множество укрытий, а также обилие пищевых головоломок», — добавили в зоопарке.

25 февраля в зоосаде проснулись сурки раньше положенного времени из-за теплой погоды.