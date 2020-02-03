В Московском зоопарке снова появится забайкальский манул, зверь-талисман зоосада. Увидеть его посетители смогут уже в апреле.

Основное поголовье манулов живет в центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка под Волоколамском. Сейчас их там шесть, один из них переедет в зоопарк, передает mos.ru.

Новый палласов кот (так манулов называют в честь ученого Петра Палласа, который их впервые описал) будет обитать в том же вольере, что и его предшественник, на старой территории. К приезду жильца помещение реконструируют — поменяют грунт, установят новые бревна и лесенки и высадят кусты для укрытия.

Директор зоопарка Светлана Акулова заявила, что она очень рада появлению в коллекции нового манула. Она напомнила, что предыдущий представитель этого вида, который был символом зоосада и всеобщим любимцем, скончался от неизлечимой болезни.

Предыдущий манул Московского зоопарка умер 3 января после нескольких месяцев борьбы со злокачественной опухолью. По меркам своего вида он был долгожителем: ему было десять лет, это вдвое больше средней продолжительности жизни палласова кота в дикой природе.

Манулы появились в столичном зоопарке в конце 1940-х годов. С 1987 года этот зверь был официальным символом Московского зоопарка. Во время реконструкции 2013 года символику с ним убрали, но три года спустя, к 155-летнему юбилею зоосада, вернули.

Манулы — животные из семейства кошачьих, обитают в Азии. Вид относится к редким, местами находится на грани исчезновения. По оценкам специалистов, в дикой природе осталось около 15 тыс. особей.