Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает пресс-служба столичного метро.

«Московский метрополитен с 14 апреля временно закроет некоторые вестибюли 20 наименее востребованных станций — там, где поток пассажиров снизился в разы. Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 5:30 вторника будут закрыты по два вестибюля на станциях «Черкизовская» (Сокольническая линия), «Говорово» (Солнцевская линия), «Савеловская» (Большая кольцевая линия) и «Рассказовка» (Солнцевская линия).

По одному вестибюлю закроют на станциях «Площадь Гагарина» (МЦК), «Косино» (Некрасовская линия), «Спартак» (Таганско-Краснопресненская линия), «Пионерская» (Филевская линия), «Румянцево» (Сокольническая линия), «Выставочная» (Филевская линия), «Озерная» (Солнцевская линия), «ЦСКА» (Большая кольцевая линия), «Боровское шоссе» (Солнцевская линия), «Кунцевская» (Филевская линия), «Пятницкое шоссе» (Арбатско-Покровская линия), «Алма-Атинская» (Замоскворецкая линия), «Мичуринский проспект» (Солнцевская линия), «Международная» (Филевская линия), «Филевский парк» (Филевская линия), «Багратионовская» (Филевская линия).

Отмечается, что в список попали лишь те станции, где в разы уменьшилось количество пассажиров и у которых есть не менее двух вестибюлей. При этом движение поездов продолжается по стандартному графику несмотря на снижение пассажирской нагрузки на более чем 80%.

«Мы неустанно следим за ситуацией. В случае необходимости откроем их вновь», — передают в пресс-службе столичной подземки.

С 15 апреля в Москве вводятся цифровые пропуска для передвижения граждан по городу на мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

Заказать пропуск можно на портале mos.ru или с помощью СМС на короткий номер 7377.

1 апреля стало известно о создании системы разметок для соблюдения пассажирами безопасной дистанции на платформах станций и в вагонах поездов Московского метрополитена и МЦК из-за пандемии коронавируса.