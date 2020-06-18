Мужчина распылил газовый баллончик в вагоне московского метро. Инцидент произошёл на Калужско-Рижской линии.

Как передает сайт радиостанции «Говорит Москва», сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали злоумышленника.

Как оказалось, между двумя пассажирами случился конфликт. После этого один из них распылил газовый баллончик в лицо оппоненту и скрылся. Сотрудникам полиции удалось задержать его уже на станции метро «Медведково». Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».