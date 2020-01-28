В московском храме Святителя Николая в Голутвине првоели молебен о спасении от эпидемии коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс".

Известно, что в этом храме находится патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви.

Молебен провел настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев. На службе присутствовали более 60 живущих в столице китайцев, в том числе дипломаты, предприниматели, студенты.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.

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