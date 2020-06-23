В Москве в одной из квартир обнаружили пять новорожденных детей.

Как сообщает телеграм-канал Mash, сейчас на месте работают правоохранители и представители органов опеки.

Самому младшему ребенку — несколько дней, самому старшему — около месяца. Все дети европейской внешности, но с ними находилась няня-китаянка. Документы на детей также были оформлены на китайском языке. Никого из родителей в жилище не было.

Сейчас детей везут в больницу. По предварительным данным их будущие родители застряли в Китае из-за закрытых границ и не смогли прилететь в Москву забрать детей.