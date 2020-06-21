Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 533 человека, из них у 148 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

«В больнице 533 человека (в том числе 20 в реанимации), из них: 217 человек с подозрением на COVID/148 случаев подтверждено лабораторно, из них: 17/14 детей, 15/15 беременных, рожениц и родильниц, 12/11 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3)», — написала Краснова в соцсети Facebook.

Она добавила, что в больницу поступили 39 человек, из них 1 с коронавирусом. Выписаны 17 человек, из них 17 с выздоровлением по COVID-19.