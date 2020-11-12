В школах Москвы отменили ноябрьские каникулы, поскольку в октябре каникулы были двухнедельными и прошли во всех учебных заведениях одновременно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

«В связи с эпидемиологической обстановкой осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что следующие каникулы в московских школах будут зимой.

С 19 октября, после двухнедельного отдыха, ученики 1-5 классов вернулись к очному обучению в школах, а ученики 6-11 классов перешли на дистанционный формат до 22 ноября. Решение о возможном продлении такого порядка обучения пока не принято.