В аэропортах Москвы 21 рейс задержан и 4 отменены. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 07:36 мск наибольшее число рейсов задержано в аэропорту Домодедово — ожидают вылета 10 бортов, а еще четыре были отменены. Во Внуково и Шереметьево задержаны девять и два рейса соответственно.

Ранее, 19 января, вылет рейса из Томска в Утапао (Паттайя) задержали почти на 17 часов.

По словам помощника транспортного прокурора Томской области Дмитрия Дубенюка, восьми пассажирам, приехавшим к началу регистрации, была предоставлена гостиница.