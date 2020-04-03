За передвижение по Москве на личных автомобилях, в которых находятся более одного человека, никаких штрафов не предусмотрено. Об этом заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, который является автором законопроекта об ответственности за нарушение режима повышенной готовности.

«Социальное дистанцирование 1,5 метра — это требование для общественного транспорта. На такси это не распространяется. А про личный транспорт в указе мэра нет вообще никаких ограничений по количеству людей в салоне», — сказал Щитов.

Накануне председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, что ездить на автомобиле по Москве разрешено только в одиночку. Исключение составляют только пассажиры, которые находятся на самоизоляции вместе с водителем. «Если одна семья живет вместе, муж с женой проживают, они могут вместе, просто надо взять паспорта с собой», — приводит его слова «Интерфакс».

Мосгордума утвердила закон, который вводит административные штрафы за нарушение гражданами режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе самоизоляции, 1 апреля. На следующий день закон утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно документу, за нарушение такого режима с использованием общественного транспорта будут штрафовать на 5 тыс. рублей граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусом и теперь находятся на самоизоляции, либо лечатся от COVID-19 дома. Их транспортное средство задержат и поместят на специальную стоянку.

За аналогичные нарушения организации предлагается оштрафовать на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей и на 300–500 тыс. рублей за повторное нарушение. Должностных лиц — на 30–40 тыс. рублей и на 30–50 тыс. рублей за повторное нарушение.

На следующий день в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве уточнили, что граждане могут поехать на личных автомобилях или на такси в другой район в случае серьезной необходимости. При этом сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать людей на их личных автомобилях, чтобы выяснить цели поездки.

По данным оперштаба на 3 апреля, в 76 регионах России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса, за весь период умерли 34 пациента.

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