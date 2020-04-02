Передвижение на личном транспорте по столице, а также въезд и выезд из города не ограничены, режим спецпропусков пока не введен. Об этом в четверг, 2 апреля, заявил «РИА Новости» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

«Режима спецпропусков еще нет, поэтому передвижение по городу на личном транспорте, поездки за город, въезд в город ― они не запрещены и никак не ограничиваются. Режим повышенной готовности в Москве введен, но поскольку нет еще спецпропусков, то норма, касающаяся автотранспорта, она является спящей», ― рассказал он агентству.

Ранее в этот день стало известно, что вводится штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе самоизоляции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Кроме того, 31 марта Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина.

Власти Москвы уже разработали мобильное приложение, которое позволит следить за передвижением больных коронавирусом, обязанных находиться дома. Иностранные сервера в работе платформы для мониторинга за пациентами на самоизоляции не будут использоваться.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 2 апреля, в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных исходов, выздоровели 235 пациентов. В Москве

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