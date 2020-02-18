В Мосгордуме призвали установить порядок проведения конкурсов по поеданию пищи на скорость в связи со смертью девушки в ходе состязаний по поеданию пирожных в московском баре. Об этом 18 февраля агентству городских новостей «Москва» заявила член комиссии городского парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья, главврач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.

«Все-таки должна быть обусловлена безопасность людей, которые принимают участие. Можем делать шоу, но безопасность превыше всего. Поэтому, для того чтобы безопасность соблюсти, должен быть прописан жесткий регламент», — заявила Шарапова.

Специалист отметила, что организаторы таких шоу должны понимать, каких людей они допускают до участия: учитывать их возраст, состояние здоровья, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, при которых участие в конкурсах на скорость противопоказано. Шарапова подчеркнула, что в обязательном порядке должна быть «какая-то медицинская составляющая» в регламенте проведения таких конкурсов.

Помимо этого, собеседница агентства усомнилась в необходимости проведения подобного рода соревнований, пишет «Москва 24».

16 февраля сообщалось, что в баре Killfish в центре Москвы скончалась участница конкурса по поеданию пирожных. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 16 февраля. В полиции отметили, что девушка умерла не от того, что подавилась сладостями, поскольку «признаков асфиксии у нее не обнаружено». По одной из версий, у покойной могло остановиться сердце. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.