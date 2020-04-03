Введение специальных пропусков в Москве возможно, если ситуация с распространением коронавируса будет усугубляться. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу, 3 апреля, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По словам Шапошникова, сейчас нет необходимости вводить ограничения или режим пропусков. «На сегодняшний момент пока ситуация находится в том состоянии, что введения пропусков или введения ограничений передвижения на личном транспорте нет», — сказал он.

С вечера 29 марта в Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Выходить из дома разрешается лишь в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан на нее ходить, похода в ближайшие магазин или аптеку. Также можно выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания (пребывания).

2 апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что введение пропускного режима передвижения в городе пока не планируется. По его словам, опыт первой нерабочей недели показал отсутствие такой необходимости, так как большинство граждан добросовестно соблюдают самоизоляцию.

На следующий день московский градоначальник отметил, что самоизоляции придерживаются две трети горожан и власти планируют поддерживать этот баланс.

По данным оперштаба на 3 апреля, в 78 регионах России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса. За весь период погибли 34 пациента.

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