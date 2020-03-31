В Республике Мордовия ужесточили превентивные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса. Указ об усилении ограничений подписал глава региона Владимир Волков 31 марта.

Так, жителям республики вне зависимо от возраста предписано находиться дома.

Выходить на улицу можно только в случае прямой угрозы жизни и здоровью, а также для поездок на работу (если гражданин обязан посещать рабочее место), обращения за экстренной медицинской помощью, похода за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости в ближайший магазин или аптеку, выгула собак в 100 м от дома и выноса мусора.

Находясь на улице и в общественном транспорте, граждане обязаны соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 м.

В республике временно запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты культурно-развлекательные учреждения, предприятия общественного питания работают только на вынос и доставку, приостановлена деятельность предприятий сферы услуг.

Режим самоизоляции уже ввели более 50 регионов страны. В Якутии ограничительные меры действуют для конкретных населенных пунктов, в Амурской области — для людей старше 65 лет и групп риска, в Чечне и Краснодарском крае объявлен карантин.

Первыми на режим самоизоляции перешли Москва и Московская область 29 марта, после чего премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать примеру столицы и Подмосковья.

По состоянию на 31 марта, в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки. 121 человек вылечились. 17 пациентов скончались.

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