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Первый пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умер в Мордовии, передает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения республики Сергея Саушева.

Он рассказал, что пациент имел богатую сопутствующую патологию: сахарный диабет, гипертоническую болезнь, избыточную массу тела с ожирением третьей степени.

По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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