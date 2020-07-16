Медики объявили о предполагаемом случае заражения бубонной чумой 16-летнего подростка в аймаке (провинции) Говь-Алтай на западе Монголии, он помещен в изоляцию, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

«Шестнадцатилетний мальчик из сомона (наименьшая административно-территориальная единица в Монголии – ред.) Эрдэнэ находится в изоляции в местной больнице. В среду у него поднялась высокая температура», — сообщает монгольский минздрав.

Медики отмечают, что во вторник он съел мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы, и призывают отказаться от его употребления.

Ранее стало известно о смерти 15-летнего подростка в результате заражения бубонной чумой в этой же провинции Говь-Алтай. Подросток скончался в воскресенье по пути в больницу. Было установлено, что за три дня до своей смерти он вместе с друзьями съел мясо сурка. Двое друзей погибшего подростка и еще 15 человек были помещены на карантин и проходят лечение в больницах, уточнили в минздраве.

Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.

Чума — острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции — чумной палочки — являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.