В стране не зафиксировали ни одного смертельного случая.

Жители Монголии считают, что выстоять в борьбе с коронавирусом им помогло наследие Чингисхана и единение с природой, пишет Corriere.

За все время в стране было зафиксировано всего 204 заболевших и ни одного погибшего. Среди кочевых народов Монголии бытует мнение, что их здоровье уже достаточно закалено рационом питания, состоящим из молока и мяса. Со времен Чингисхана они привыкли соблюдать воинскую дисциплину, научились жить самостоятельно, не дожидаясь помощи от правительства.

По словам монаха Ухаанзая Дорджнамнан, за каждой проблемой в мире стоит мистический змей нага. Коронавирус не исключение. Он стал очень сильным нагой, но при этом змей не причиняет вреда тому, кто находится в единении с природой. Монголы соблюдают это правило, поэтому нага в виде коронавируса не был к ним свиреп. «Чингисхан выбрал эту землю для нас, потому что она хорошая. И Чингисхан пообещал нам, что земля защитит нас», – заявил монах.

Издание также отмечает, что из-за низкой плотности населения (1,9 человека на кв.км.) жители Монголии в принципе всегда соблюдают социальную дистанцию, для них это привычное дело.