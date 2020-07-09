Там он отдыхал между военными походами.

Зимний лагерь Чингисхана обнаружили в местечке Аварга в Восточной Монголии, пишет «Культура».

Команда ученых из Австралии и Монголии провела радиоуглеродный анализ останков людей, найденные в этом месте. Оно показало, что при жизни Чингисхана в Аварге находилось поселение, сохранившееся и после его смерти. Там же были найдены свидетельства религиозных и церемониальных ритуалов, аналогичных тем, что проводили на территории империи Юань в Китае (часть южной экспансии Монгольской империи).

В зимней ставке Чингисхан отдыхал между военными походами и планировал следующие кампании.

Другой анализ показал, что люди с высоким статусом, жившие в Аварге, питались так же, как и простые. Основу их рациона составляло мясо.

После смерти Чингисхана зимний лагерь занял его сын Угэдэй.