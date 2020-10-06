В Среднеуральском женском монастыре в честь иконы божией матери «Спорительница хлебов», возможно, истязали детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Свердловской области.

Согласно предварительной версии следствия, в 2004-2019 годах на территории Среднеуральского женского монастыря неустановленные лица систематически совершали насильственные действия, в том числе наносили побои, в отношении семерых детей. Следователи считают, что они делали это умышленно, исходя из ложного понимания процесса воспитания. СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Истязание, совершенное в отношении двух или более несовершеннолетних лиц».

Также следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность», так как считают, что проживание четверых детей, подвергавшихся насилию, на территории монастыря без своих законных представителей стало возможным по причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей неустановленными должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Скандально известный схиигумен Сергий — бывший духовник Среднеуральского женского монастыря. В июле, как сообщал «Рамблер», патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда екатеринбургской епархии РПЦ лишить его сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда апостольских правил и правил вселенских соборов.