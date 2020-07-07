Бывший вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин может продолжить карьеру в «Монако». 24-летний игрок покинул швейцарский «Сьон», с которым у него закончился контракт, и уже успел провести несколько тренировок с французским клубом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Митрюшкин провел в «Сьоне» четыре с половиной сезона. Боссы швейцарской команды не стали продлевать контракт с футболистом из-за сложной финансовой ситуации в связи с пандемией коронавируса. Голкипер провел за швейцарцев 76 матчей во всех турнирах.

Митрюшкин выступал за молодежную сборную России, является победителем юношеского чемпионата Европы 2013. Антон родился в Красноярске. В семилетнем возрасте вместе с семьей переехал к родственникам в Ростов-на-Дону. Его отец Владимир Митрюшкин — многократный чемпион СССР по хоккею с мячом в составе красноярского «Енисея».

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Франции был досрочно завершен в конце апреля после 28-го тура. Чемпионом страны объявили «Пари Сен-Жермен», «Монако» занял девятое место.

Некоторые клубы выступали за возобновление турнира, но государственный совет Франции в порядке упрощенного производства отклонил апелляции «Лиона», «Амьена» и «Тулузы» на решение досрочно завершить чемпионат страны.