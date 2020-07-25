Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки возросло на 345, до 22 828, всего умерли 732 человека, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 22 483 зарегистрированных случаях коронавируса, 726 из которых стали летальными.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 345 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 22 828. Всего 15 608 человек были вылечены, а 732 скончались из-за COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.