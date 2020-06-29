Президент Молдавии Игорь Додон сообщил на брифинге в понедельник, что власти республики рассмотрят возможность с 15 июля отменить обязательный 14-дневный карантин для тех лиц, что въезжают в страну.

«Если до 15 июля ситуация в стране не ухудшится с точки зрения COVD-19, то премьер предложит коллегам, которые отвечают за сектора здравоохранения, снять после 15 июля обязательный карантин для тех, кто въезжает в Молдавию», — заявил Додон.

По его словам, власти республики обсудили и возможность открытия детских садов, решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом из населенных пунктов.

Ранее власти Молдавии сообщили о 16 250 зарегистрированных случаях коронавируса, 530 из которых стали летальными.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.