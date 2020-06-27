Число выявленных случаев коронавируса в Молдавии за сутки выросло на 304, до 16 080, всего умер 521 человек, сообщила пресс-служба минздрава республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 15 776 зарегистрированных случаях коронавируса, 515 из которых стали летальными.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 304 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 16 080. Всего 8963 человека были вылечены, а 521 скончался из-за COVID-19», — говорится в сообщении на сайте минздрава.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.

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