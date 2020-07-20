Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 135, до 21 115, всего умерли 695 человек, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 20 980 зарегистрированных случаях коронавируса, 684 из которых стали летальными.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 135 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 21 115. Всего 14 467 человек были вылечены, а 695 скончались из-за COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.