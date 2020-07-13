Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 57, до 19 439, всего умерли 649 человек, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.

Ранее власти Молдавии сообщили о 19 382 зарегистрированных случаях коронавируса, 642 человека умерли.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 57 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 19 439. Всего 12 793 человека были вылечены, а 649 скончались из-за COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.