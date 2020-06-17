Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 478, до 12732, всего умерли 433 человека, сообщил на брифинге в среду государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.

Ранее власти Молдавии сообщили о 12254 зарегистрированных случаях коронавируса, 423 из которых стали летальными.

«Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 478 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 12732. Всего 7077 человек были вылечены, а 433 скончались из-за COVID-19», — заявил Рымиш.

В Молдавии запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.