Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки возросло на 378, до 22 483, всего умерли 726 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 22 105 зарегистрированных случаях коронавируса, 719 из которых стали летальными.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 378 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 22 483. Всего 15 407 человек были вылечены, а 726 скончались из-за COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.