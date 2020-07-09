Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 195, до 18 666, всего умерли 624 человека, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

Ранее власти Молдавии сообщили о 18 441 зарегистрированном случае коронавируса, 614 из которых стали летальными.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 195 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 18 666. Всего 11 936 человек были вылечены, а 624 скончались из-за COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.