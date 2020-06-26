Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 323, до 15 776, всего умерли 515 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 15 453 зарегистрированных случаях коронавируса, 502 из которых стали летальными.

«Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 323 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 15 776. Всего 8765 человек были вылечены, а 515 скончались из-за COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.