Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 397, до 13 953, всего умерли 464 человека, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщали о 13 556 зарегистрированных случаях коронавируса, 450 из которых стали летальными.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 397 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 13 953. Всего 7745 человек были вылечены, а 464 скончались из-за COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

В Молдавии запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

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