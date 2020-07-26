Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 206, превысив 23 тысячи, всего умерли 735 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 22 828 зарегистрированных случаях коронавируса, 732 из которых стали летальными.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 206 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 23 034. Всего 15 909 человек были вылечены, а 735 скончались из-за COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.