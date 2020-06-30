Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 256, до 16 613, всего умерли 545 человека, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 16357 зарегистрированных случаях коронавируса, 536 из которых стали летальными.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 256 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 16 613. Всего 9 382 человека были вылечены, а 545 скончались из-за COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.