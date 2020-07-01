Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 285, до 16 898, всего умерли 549 человек, сообщил на брифинге в среду государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.

Ранее власти Молдавии сообщили о 16 613 зарегистрированных случаях коронавируса, 545 из которых стали летальными.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 285 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 16 898. Всего 9 594 человека были вылечены, а 549 скончались из-за COVID-19», — сказал Рымиш.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.