Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 247, до 14 200, всего умер 471 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 13 953 зарегистрированных случаях коронавируса, 464 из которых стали летальными.

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 247 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 14200. Всего 7896 человек были вылечены, а 471 скончался из-за COVID-19", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.

В Молдавии запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллионов случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф